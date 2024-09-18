Adana'nın Feke ilçesinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir iş yerinden 8 mutfak tüpü çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.
Ekipler, tüpleri çaldığı iddiasıyla M.Ö'yü gözaltına aldı.
Çalınan tüpler şüphelinin ikametinde bulunarak sahibine teslim edildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Feke'de Hırsızlık Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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