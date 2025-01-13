Feke\'de Müstakil Evde Yangın

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Hüseyin Akgedik'in İslam Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
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