Feke'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Feke'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Feke\'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
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Adana'nın Feke ilçesinde devrilen otomobilde sürücü ve eşi yaralandı, sağlık durumu iyi.

ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Feke ilçesi Tapan-Kozan kara yolu Tokmanaklı mevkisinde meydana geldi. Hamdi S.'nin (69) kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Mümine S. (63), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Feke'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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