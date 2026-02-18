Feke'de Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
Feke'de Taşımalı Eğitime Ara

18.02.2026 21:29
Adana'nın Feke ilçesinde sağanak sonrası heyelan riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

ADANA'nın Feke ilçesinde sağanak yağışın ardından heyelan riski nedeniyle taşımalı eğitime bir ara verildiği duyuruldu.

Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle okul servis güzergahlarında meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amacıyla yarın taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

