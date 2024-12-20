Kayseri'nin Felahiye ilçesinde çıkan yangında bir cami kullanılamaz hale geldi.
Karaşeyh Mahallesi'ndeki caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Felahiye'de Cami Yangını - Son Dakika
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