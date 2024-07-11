Felahiye ilçesine 41 milyon liralık atık su arıtma tesisi yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Felahiye ilçesine 41 milyon liralık atık su arıtma tesisi yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Felahiye ilçesine 41 milyon 592 bin liralık yatırımla projelendirilen atık su arıtma tesisinin yapım işi devam ediyor. Tesisin tamamlanmasıyla kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararlar engellenecek ve ilçenin 2058 yılına kadar ihtiyacı karşılanacak.

11.07.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Felahiye ilçesine 41 milyon 592 bin liralık yatırımla projelendirilen atık su arıtma tesisinin yapım işi sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, ilçeye yaptırılan tesisle kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararların engelleneceğini bildirdi.

Su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek için gayret ettiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Felahiye ilçemizde yapımına bir süre önce başlanan ve ilçenin gelecek 35 yılı düşünülerek 41 milyon 592 bin TL'ye mal olacak atık su arıtma tesisi inşası tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 10 kilometre uzunluğunda kolektör hattı imalatı da gerçekleştiriliyor. 3500 metrekare alan üzerine kurulacak ve ilçenin 2058 yılına kadar ihtiyacına cevap verebilecek atık su arıtma tesisinde günlük ortalama 600 metreküp atık su arıtılacak. Bu sayede çevre ve doğal yaşam, atık suların olumsuz etkilerinden korunarak, oluşacak kirliliğin önüne geçilmiş olunacak. Aynı zamanda minimum enerji ile maksimum atık su arıtma verimi de sağlanacak."

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye, Kayseri, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Felahiye ilçesine 41 milyon liralık atık su arıtma tesisi yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Felahiye ilçesine 41 milyon liralık atık su arıtma tesisi yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement