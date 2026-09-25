Femur kırığı olan 3 aylık Amur kaplanı, Bursa'da BUÜ'de ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Femur kırığı olan 3 aylık Amur kaplanı, Bursa'da BUÜ'de ameliyatla sağlığına kavuştu

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Femur kırığı olan 3 aylık Amur kaplanı, Bursa\'da BUÜ\'de ameliyatla sağlığına kavuştu
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen ve 3 aylıkken femur kırığı tespit edilen yavru Amur kaplanı, BUÜ Veteriner Fakültesi Hastanesi'nde ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Uygur Canatan gerçekleştirdi.

BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen ve 3 aylıkken femur kırığı tespit edilen kaplan yavrusu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen ve 3 aylıkken femur kırığı tespit edilen yavru Amur kaplanı, BUÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ameliyata alındı. Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Uygur Canatan tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle yavru kaplan tedavi edildi.

'MİNİK KAPLANA SAĞLIKLI BİR ÖMÜR DİLİYORUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi iş birliğinde yürütülen tedavi sürecinin, yaban hayvanlarının sağlığının korunmasında veteriner hekimliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Bilimsel bilgi birikimi ve klinik deneyimiyle çalışmalarını sürdüren Veteriner Fakültesi'nin, veteriner hekimliğin her alanında hayvan sağlığına katkı sunmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Şenlik, "Başta Öğretim Görevlisi Doktor Uygur Canatan hocamız olmak üzere, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Cerrahi Anabilim Dalımızın değerli akademisyenlerine, veteriner hekimlerimize ve tüm sağlık ekibine teşekkür ediyor, minik kaplanımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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