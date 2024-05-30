Aksaray'da öğretmenin çabası: Öğrencilerin geleceği için mücadele - Son Dakika
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Aksaray'da öğretmenin çabası: Öğrencilerin geleceği için mücadele

Aksaray\'da öğretmenin çabası: Öğrencilerin geleceği için mücadele

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 8 yıl eğitim gördüğü okula müdür yardımcısı olarak atanan fen bilimleri öğretmeni Recep Dağlı, öğrencilerin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çaba gösteriyor. Dağlı, okulda müdür yardımcılığı görevinin yanında fen bilimleri dersine girerek öğrencileri en iyi şekilde liseye hazırlıyor. Ayrıca, atıl depoyu laboratuvar, kütüphane ve zeka oyunları sınıfı olarak düzenleyerek öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor.

30.05.2024 12:38
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde 8 yıl eğitim gördüğü okula müdür yardımcısı olarak atanan fen bilimleri öğretmeni Recep Dağlı, öğrencilerin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çaba gösteriyor.

Şehit Recep Bozdağ İlkokulu'nda 1998'de eğitim hayatına başlayan Dağlı, daha sonra aynı binada ortaokulu tamamladı.

Üniversiteden 2010'da mezun olduktan sonra Hakkari'de bir okulda, fen bilimleri öğretmeni olarak meslek hayatına başladı.

İki okulda öğretmenliğin yanı sıra idarecilik de yapan Dağlı, 8 yıl öğrenim gördüğü köy okuluna 2021'de atandı.

Atıl depo öğrencilerin eğitimi için değerlendirildi

Mesai arkadaşlarıyla öğrencilerin gelişimi için ellerinden geleni yapan 32 yaşındaki Dağlı, AA muhabirine, hayatının ve hayallerinin oluşmasını sağlayan okulda, yönetici olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencileri en iyi şekilde liseye hazırladıklarını belirten Dağlı, şöyle konuştu:

"Hakkari'de öğretmen olarak görev yaptıktan sonra eşimin de öğretmenlik yaptığı Şırnak'a tayinim çıktı ve 3 yıl orada görev yaptım. Son olarak, doğup büyüdüğüm, eğitim gördüğüm memleketime geldim. Okulda müdür yardımcılığı görevimin yanında fen bilimleri dersine giriyorum. Bir zamanlar, bahçesinde koştuğum, aynı sırada oturduğum, oyunlar oynadığım arkadaşlarımın çocuklarına en iyi şekilde eğitim veriyoruz. Köyüme geldikten sonra, okulun yanındaki atıl depoyu hizmete açma fırsatı bulduk. Düzenlediğimiz bu depoyu, laboratuvar, kütüphane ve zeka oyunları sınıfı olarak açtık."

Köyündeki çocuklara örnek oldu

Okul Müdürü İsmail Kulaksız ise Dağlı ile 3 yıldır uyumlu şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Dağlı'nın çok çalışkan ve azimli bir öğretmen olduğunu vurgulayan Kulaksız, çocukların ufuklarını ve hedeflerini geliştirmeyi önemsediklerini kaydetti.

Öğrencilerden Fatma Nisa Görür de Recep öğretmenini çok sevdiğini, kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

Görür, öğrencilerin hayatına dokunmak için öğretmen olmayı çok istediğini söyledi.

Adnan Ulaş Koyuncu ise merkeze uzak köy okulunda olduklarını ancak okullarının hiçbir eksiğinin bulunmadığını dile getirdi.

Okulda, spor sahaları ve birçok sosyal alanın bulunduğunu anlatan Koyuncu, öğretmenlerinin okulu eğitim hayatına, kendilerini de geleceğe en iyi şekilde hazırladığını belirtti.

Kaynak: AA

Recep Dağlı, Aksaray, Eskil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da öğretmenin çabası: Öğrencilerin geleceği için mücadele - Son Dakika

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