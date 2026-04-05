Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
05.04.2026 15:19
MALATYA'da girdiği havuzda fenalaşan sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeki yaşam ve spor merkezinde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle girdiği havuzda fenalaştı. Durumu fark eden yüzme hocalarının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan Karagülle, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Çiğdem Karagülle kurtarılamadı. Karagülle, bugün Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Malatya, Güncel, Son Dakika

