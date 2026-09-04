Fenech'e beraat, Galizia ailesi adalet çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenech'e beraat, Galizia ailesi adalet çağrısı yaptı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia'yı öldürme planına iştirak ve suç örgütü kurma suçlamasıyla yargılanan iş insanı Yorgen Fenech, jüri kararıyla beraat etti. Karar, aile ve basın özgürlüğü kuruluşlarında tepki çekerken AP Başkanı Metsola adalet sözü verdi, Başbakan Abela itidal çağrısında bulundu.

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2017'de öldürülmesine iştirak etmek ve cinayet işlemek amacıyla suç örgütü kurmakla suçlanan iş insanı Yorgen Fenech'in yargılandığı davada beraat etmesi, kamuoyunda tartışma ve tepkilere yol açtı.

Malta basınında çıkan haberlere göre, Galizia cinayetinin planlayıcılarından biri olarak anılan iş insanı Fenech'in dün akşam sonuçlanan yargılamada jürinin kararıyla beraat etmesi, kamuoyunda tepki uyandırdı.

Daphne Caruana Galizia'nın ailesinden yapılan açıklamada, Yorgen Fenech'in beraat etmesi kararının ardından "adaletin sağlanamadığı" belirtilerek, "katilleri destekleyen, kolaylaştıran veya koruyan kişilerin hesap vermesinin çoktan geciktiği" savunuldu.

Açıklamada, suikastın üzerinden yaklaşık 9 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanamadığı ifade edildi.

Fenech'in beraat kararına, Avrupa'daki farklı basın odaları ve sivil toplum kuruluşları da tepki gösterdi.

Karara, bir tepki de Maltalı siyasetçi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'dan geldi.

Metsola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Daphne Caruana Galizia için adalet mücadelesini sürdüreceklerinin sözünü verdi.

Kamuoyunda yükselen tepkiler karşısında, Malta Başbakanı Robert Abela, düzenlediği basın toplantısında, itidal çağrısında bulunurken kurumlara duyduğu güveni vurguladı.

Abela, konunun yarın parlamentoda da ele alınacağını belirtti.

Daphne Caruana Galizia suikastı

Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler, yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen uzaktan kumanda edilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Daphne Caruana Galizia cinayeti, dünya çapında büyük yankı uyandırmış, Avrupa Birliği üyesi Malta'da basın özgürlüğüne ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığın sorgulanmasına yol açmıştı.

Dönemin Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastı soruşturmasının kendi hükümeti üzerinde yarattığı siyasi kriz ve artan baskılar sonrasında Ocak 2020'de istifa etmişti.

Cinayete dair önceki yargılamalarda üç kişi cinayeti gerçekleştirmekten, iki kişi de bomba temin etmekten suçlu bulunarak, uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Malta, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenech'e beraat, Galizia ailesi adalet çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşacak Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak
Kılıçdaroğlu’na İzmir’de protesto Restorana girerken yuhaladılar Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar

23:48
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
23:17
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
23:05
4 meclis üyesi CHP’den istifa etti Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçiyor
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
22:29
Babacan’dan Davutoğlu’na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 01:28:24. #7.13#
SON DAKİKA: Fenech'e beraat, Galizia ailesi adalet çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement