Fenerbahçe, Adana Demirspor'u mağlup etti

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe sezonun ilk maçında Adana Demirspor ile sahasında karşılaştı. Maçın 34. dakikasında Fenerbahçe golcü futbolcusu Edin Dzeko'nun attığı golle 3 puana ulaştı.
Fenerbahçe ligin ilk hafta karşılaşmasında Adana Demirpsor'u ağırladı. Mücadeleyi Edin Dzeko'nun attığı golle kazanan Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı. Saat 21: 45'te Ülker Stadyumu'nda başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.
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