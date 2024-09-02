Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen savcı otoparkta saldırıya uğradı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen savcı otoparkta saldırıya uğradı

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen savcı otoparkta saldırıya uğradı

Kadıköy'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otoparka giden Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğrayarak darbedildi. Savcının darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

02.09.2024 10:09
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KADIKÖY'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otoparka giden Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğrayarak darbedildi. Savcının darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre; Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, maçın ardından aracına binmek için otoparka gitti. Otoparktan çıktığı sırada savcı İşçimen, arkadan gelen sürücü tarafından kornaya basılarak uyarıldı. O sırada aracından inen savcı ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, Savcı Necip Cem İşçimen'i darbederek saldırmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Savcı İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Tespit edilen saldırganlardan T.T. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay yerinden kaçan E.G. ise her yerde aranıyor. E.G.'nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

SALDIRI KAMERADA

Savcı Necip Cem İşçimen'in darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKAN TUNÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları söyledi Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen savcı otoparkta saldırıya uğradı - Son Dakika

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