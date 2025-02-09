Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 Yendi

(ANKARA) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Gain Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetti.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
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