Fenerbahçe, EuroLeague Final Four'da Dördüncü Kupayı ve Kadın Futbolda İlk Şampiyonluğu Hedefliyor

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, kadın basketbol takımının EuroLeague Final Four'da dördüncü kupayı kazanmayı, kadın futbol takımının ise ligin ilk şampiyonluğunu elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı. İspanya'nın Zaragoza şehrinde gerçekleştirilecek FIBA Avrupa Ligi Altılı Final'de mücadele edecek olan Fenerbahçe Opet ve Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Şansal, takımlarının hedeflerine ulaşma konusunda büyük bir heyecan içinde olduklarını belirtti.

Hazırlık sürecinin önemine vurgu yapan Şansal, Salamanca'da bir hazırlık maçı yapacaklarını ve ardından Zaragoza'ya geçeceklerini ifade etti. Daha önce bu kupayı iki kez kazandıklarını ve üçüncü kez kazanarak ülkeye ve camiaya hediye etmek istediklerini söyledi. Takımın ve teknik ekibin hazır olduğunu, form düzeylerinin iyi olduğunu ancak Kayla McBride'ın yokluğunun eksiklik yarattığını belirtti. Yerine yeni transfer Breanna Stewart'ın katıldığını ve EuroLeague'de şampiyonluk yaşamış bir oyuncu olarak güç katacağını ekledi.

Göreve geldikleri Eylül ayından bu yana kadın basketbol takımının Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatan Şansal, bu başarıyı inanılmaz bir duygu olarak tanımladı. Kadın basketbol takımının Türkiye'deki 31 maçta mağlubiyet yaşamadan ilerlediğini belirterek, başarının tamamen oyunculara ve teknik ekibe ait olduğunu vurguladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24 maçta 22 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup lider konumda bulunan Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şansal, takımın bu başarılarından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Hem kadın basketbol hem de kadın futbolunda Türkiye'de yenilgi yaşamadıklarını söyleyerek, iki hafta sonra Galatasaray ile deplasmanda oynayacaklarını ve bu maçı kazanarak işlerini rahatlatmak istediklerini ifade etti. Ancak futbolun değişken olduğunu belirterek erken konuşmak istemediğini ekledi.

Kadın futbol takımının Yüksekova Spor Kulübü ile oynadığı maçta yaşanan olaylara da değinen Şansal, tribünden yedek kulübeye atılan cisimlerin olduğunu ve bazılarının oyunculara ve hocaya isabet ettiğini söyledi. Zor şartlarda maçı kazandıklarını belirterek, federasyondan gelecek yaptırımları beklediklerini ve bu tür olayların tekrarlanmasını istemediklerini vurguladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın aldığı seçim kararı hakkında da görüşlerini belirten Şansal, işlerine odaklandıklarını ve sezon sonuna kadar görevlerini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Kadın futbolunda ilk kez şampiyon olup kadın basketbolunda da Avrupa Ligi'ni kazanarak bu kupaları camiaya armağan etmek istediklerini ifade etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı hakkında da bilgi veren Şansal, erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, onun başarılı işler yaptığını söyledi. Hem erkek hem de kadın takımlarının EuroLeague şampiyonu olması hayalini kurduklarını ve bu hayali gerçekleştirmek için çalıştıklarını ekledi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Şansal, sezon boyunca destekleri için teşekkür etti. Deplasman yasağının bir an önce kalkmasını istediklerini ve basketbol seyircisinin salonlara girebilmesi gerektiğini vurguladı. EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak taraftarlara armağan etmek istediklerini söyledi.