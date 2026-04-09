Fenerbahçe Opet, EuroLeague Final Six'e Hazır: 'Savaşmaya Hazırız'

09.04.2026 20:10
Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez ve Kadın Basketbol Şube Sorumlusu Ufuk Şansal, EuroLeague Final Six öncesi takımın hedeflerini ve hazır olduklarını açıkladılar. Mendez, şampiyonluk için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtirken, Şansal ise kadın basketbolundaki geçmiş başarıların üzerine bir yenisini eklemek istediklerini vurguladı.

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez, medya mensuplarına teşekkür ederek sezonun son bölümüne gelmenin kolay olmadığını ve ciddi emek verildiğini ifade etti. Kulübü, şehri ve ülkeyi temsil ettiklerini vurgulayan Mendez, takımın bu ilgiyi hak ettiğini söyledi. Final Six için en iyi şekilde hazırlandıklarını ve savaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Mendez, kendi oyunlarına ve en iyi versiyonlarına odaklandıklarını, sezon içinde iyi performans gösterdiklerini ve bunu göstermeye çalışacaklarını açıkladı. Favori olarak gidince hedef tahtası olabildiklerini, ancak Final Six'te Avrupa'nın en iyi takımlarının olduğunu ve hiçbir maçın kolay olmayacağını ekledi. Favori olmanın baskısıyla şampiyon olmak için güçlü bir şansları olduğunu, bunun için en iyi şekilde oynamaları gerektiğini vurguladı.

Hedeflerinin EuroLeague'i kazanarak önemli bir başarı elde etmek olduğunu söyleyen Mendez, günlük bakarak her günü kazanmaya çalıştıklarını, geçmiş veya geleceği önemsemediklerini ifade etti. Önümüzdeki hafta büyük bir başarı kazanmayı hedeflediklerini, ancak şu an günü yaşadıklarını ve çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şube Sorumlusu Ufuk Şansal, en büyük hedeflerinin üçüncü kez EuroLeague şampiyonu olmak olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin sporun her alanında değer oluşturan bir ekol olduğunu, kadın basketbolunda Türk basketbolunun lokomotifi olduğunu belirtti. Daha önce iki kez kazandıkları şampiyonluğu üçüncü kez kazanarak camiaya ve ülkeye armağan etmek istediklerini söyledi.

Şansal, takımın geçmiş başarılarına değinerek 4 Avrupa kupası, namağlup şampiyonluklar ve kırılması zor şampiyonluklarla gurur yaşattıklarını ifade etti. Bu başarının arkasında büyük emek, doğru planlama ve güçlü bir kulüp kültürü olduğunu ekledi. Yeni transfer Breanna Stewart'ın önemli rol üstlendiğini ve camia aidiyeti yüksek oyunculara sahip olduklarını belirtti.

Sezonda sadece bir kez mağlup olduklarını, bu mağlubiyetin ders çıkarmalarına yardımcı olduğunu ve şampiyonluk getireceğine inandıklarını söyledi. Takımın 7 yıl üst üste şampiyon olduğunu ve geçmişten gelen bir başarı olduğunu vurguladı. EuroLeague Final Six'te iki Türk takımının oynamasının ülke açısından gurur verici olduğunu, Galatasaray'ı yenerek şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Fenerbahçe, Basketbol, Miguel, Güncel, Son Dakika

