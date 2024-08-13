Fenerbahçe, Lille'ye elendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lille'ye elendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille'ye 1-1 berabere kalarak tur şansını kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

13.08.2024 23:03
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(İSTANBUL) - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını konuk etti. Sahasında uzatmalarda Lille ile 1-1 berabere kalarak tur şansını kaybeden sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fransa'nın LOSC Lille takımını konuk etti. Saat 20.00'da başlayan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan José María Sánchez yönetti.

Fenerbahçe'ye üstünlüğü  getiren ve maçı uzatmalara götüren gol 90+1'de Lille'nin oyuncusu Bafode Diakit'nin kendi kalesine atmasıyla geldi.

Normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. İkinci uzatma devresinde konuk takım  118. dakikada Jonathan David'in penaltıdan bulduğu golle maçı beraberliğe getirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Lille, toplamda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tur atladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, kendi sahasında Lille ile 1-1 berabere kalarak tur şansını kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: ANKA

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