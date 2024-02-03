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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün varlıkları ise 6 milyar 252 milyon TL olarak belirlendi.

03.02.2024 12:30
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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL,(DHA) ? Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporlarını sundu. Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, '1 Haziran 2023 ve 31 Ağustos 2023 ara dönemine ilişkin hazırlanan raporumuz yönetim kurulumuza verilmiştir. Bu ayları kapsayan dönemi özet olarak sizlere sunuyorum. Toplam borcumuz 11 milyar 466 milyon TL'dir. 31 Mayıs 2023 tarihinden belirlenen tarihler arasında borç 3 milyar artmıştır' diye konuştu.

Kulübün Varlıklar toplamının 6 milyar 252 milyon TL olduğunu belirten Mehmet Vodina, net gelirin 2 milyar 508 milyon TL, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderlerinin 485 milyon TL, dönem karının da 304 milyon TL olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe\'nin borcu açıklandı
Kaynak: DHA

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Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe, DHA, Finans, Spor, Güncel, Son Dakika

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