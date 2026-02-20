Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 Yenildi

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaştığı Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.
İngiliz ekibinin gollerini 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada bu kez Morgan Gibbs-White kaydetti.
Müsabakanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.
