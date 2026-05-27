Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden açıldı

27.05.2026 11:54
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik 2015'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma dosyasında “kanun yararına bozma” kararı alındığını açıkladı. Gürlek, daha önce verilen takipsizlik kararının yeniden hukuki değerlendirmeye açıldığını belirterek, “Sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması” hedefiyle sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımını taşıyan otobüs, Çaykur Rizespor maçından otobüsle dönerken 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramış, olaya ilişkin soruşturma, yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, olayın sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş "kabul edilemez bir eylem" olduğunu ifade etti.

"TAKİPSİZLİK KARARI KAMU VİCDANINI RAHATSIZ ETTİ"

Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamadığını ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlandığını belirten Gürlek, bunun kamu vicdanında rahatsızlık yarattığını söyledi.

Gürlek, vatandaşlardan gelen tepkiler ile adalet beklentisinin dikkate alındığını kaydetti.

DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Gürlek, bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından dosyanın yeniden ve titizlikle incelendiğini belirtti. Yapılan değerlendirme sonucunda dosya hakkında dün itibarıyla "kanun yararına bozma" kararı alındığını bildiren Gürlek, bu kararla daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önünün açıldığını ifade etti.

"HİÇBİR DOSYANIN KARANLIKTA KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Amaçlarının saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

