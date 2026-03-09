(İSTANBUL) - Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini Guendouzi, Nene ve Cherif kaydederken, Samsunspor'un golü Mouandilmadji'den geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 57'ye yükseltirken, Samsunspor 32 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanına çıkacak; Samsunspor ise Kayserispor'u konuk edecek.
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe, Samsunspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?