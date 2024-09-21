Fenerbahçe Taraftarları Gerze\'de Buluştu

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Sinop'un Gerze ilçesinde Fenerbahçe taraftarları, kahvaltı programında bir araya geldi.

Gerze Fenerbahçeliler Derneği tarafından ilçedeki bir restoranda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, MHP Gerze İlçe Başkanı Muhammet Şentürk ile sarı-lacivertli taraftarlar katıldı.

Belediye Başkanı Belovacıklı, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyledi.

Gerze'de Fenerbahçe parkı yapmayı planladıklarını belirten Belovacıklı, "İlçemizde her birlikte dostluk ve barış içerisinde yaşıyoruz. Bu anlamda rekabet güzel olmakta birlikte karşılıklı saygının, sevginin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemizde yapacağımız Fenerbahçe parkını en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Gerze Fenerbahçeliler Derneği Kurucu Başkanı Tuncay Kaban ise dernek olarak ilçede sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alacaklarını dile getirerek, destek verenlere teşekkür etti.