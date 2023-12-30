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Fenerbahçe ve Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle çıkamayınca maça çıkmadı - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle çıkamayınca maça çıkmadı

Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında Atatürk tişörtleri ve Ulu Önder'in sözlerinin yer aldığı pankartla çıkmalarına izin verilmeyen Fenerbahçe ve Galatasaray takımları, maça çıkmama kararı aldı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen karşılama töreninde, takımlar coşkuyla karşılandı ve İstiklal Marşı okundu.

30.12.2023 - 11:26,
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Süper Kupa maçına Atatürk tişörtleri ve Ulu Önder'in sözleriyle çıkılmasına engel olunması üzerine Suudi Arabistan'da sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Gatasaray takımları yurda döndü. CHP İstanbul İl Başkanlığı da çok sayıda yurttaş ve futbolseverle spor kulüplerini havalimanlarında karşıladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında sahaya Atatürk tişörtü ve Ulu Önder'in sözlerinin yer aldığı pankartla çıkmalarına izin verilmeyince kulüpler oynamama kararı aldı. Müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray İstanbul Havalimanı'na, Fenerbahçe ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na sabaha karşı iniş yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il örgütü de çok sadıya vatandaş ve sporseverle takımları karşılamaya gitti. İki kulübün de coşkuyla karşılandığı havalimanlarında İstiklal Marşı okundu, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle çıkamayınca maça çıkmadı
Kaynak: ANKA
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Suudi Arabistan, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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