Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu

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(ANKARA) - UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşirken Galatasataray'ın rakibi Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımlı lig aşaması, dün 8'inci maçların ardından tamamlandı. Son 16 turuna yükselen ilk takımlar belli olurken, play-off oynayacak takımlar netleşti.

Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar; Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Totthenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers'tan oluşurken 9 ile 24 sıralar arasında yer alarak play-off oynayacak takımlar ise şöyle:

Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint- Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün çekilen kuralar sonrası UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yer alan Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Lig aşamasını 13 puanla 14'üncü sırada bitiren Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşirken lig aşamasını 10 puanla 24'üncü sırada bitiren Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti.

Play-off turu maçları 13 ve 20 Şubat'ta oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta Anderlecht'i İstanbul'da ağırlayacakken iki takım, 20 Şubat'ta Belçika'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray, lig aşamasını 14'üncü sırada tamamlamanın avantajıyla ilk maçını deplasmanda oynayacak, ikinci maç ise İstanbul'da oynanacak.