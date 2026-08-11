Fenerbahçe'ye Yönelik Saldırıda Yeni Gelişmeler

Bakan Gürlek: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır.?

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.?

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır.