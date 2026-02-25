Manisa Fenerbahçeliler Derneği'nden Yunusemre Belediyesi Hayvan Yaşam Merkezi'ne Mama Bağışı - Son Dakika
Manisa Fenerbahçeliler Derneği'nden Yunusemre Belediyesi Hayvan Yaşam Merkezi'ne Mama Bağışı

25.02.2026 10:15  Güncelleme: 11:25
(MANİSA) - Manisa Fenerbahçeliler Derneği, Yunusemre Belediyesi Hayvan Yaşam Merkezi'ndeki can dostlar için 1 ton 50 kilogram kuru mama bağışladı. Belediye Başkanı Semih Balaban, destek dolayısıyla dernek yönetimine teşekkür etti.

Manisa Fenerbahçeliler Derneği, Hayvan Yaşam Merkezi'ndeki canlıların beslenmesine destek olmak amacıyla kuru mama desteği verdi. Temin edilen 1 ton 50 kilogram mama, dernek üyeleri tarafından merkeze teslim edildi.

Bağış dolayısıyla Hayvan Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Balaban'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Veterinerlik İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Musa Dirik, Manisa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Halil Kumral, Başkan Vekili Şans Emekli ve dernek yöneticileri katıldı.

Ziyarette konuşan Balaban, duyarlılıkları dolayısıyla Kumral ve yönetimine teşekkür ederek, bağışın Hayvan Yaşam Merkezi'ndeki can dostlar için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Kumral ise Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Balaban'a merkezi hayata geçirdikleri için teşekkür ederek, can dostlar için toplumun her kesimini, özellikle sivil toplum kuruluşlarını bağış yapmaya davet etti.

Kumral, ayrıca bir mesajla kampanyaya yoğun katılım gösteren Manisa Fenerbahçeliler Derneği üyelerine de teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Balaban, Manisa, Güncel, Son Dakika

