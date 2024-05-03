Fenomen çaycı kendi düğününde çay dağıttı - Son Dakika
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Fenomen çaycı kendi düğününde çay dağıttı

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Şırnak'ta düğünlerin vazgeçilmezi olan çaycı Nizam Enç, kendi düğününde davetlilere çay dağıtarak şov yaptı. Sosyal medyada tanınan çaycının düğününe 4 bin davetli katıldı. Çaycı Nizam Enç, yıllardır düğün ve taziyelerde binlerce insana çay dağıtmasıyla biliniyor. Kendi düğününde de çay dağıtan çaycı, sosyal medyada ün kazanınca binlerce insan düğününe gelerek takı taktı. Damadın ilginç bir şekilde misafirlere takım elbiseyle çay dağıtması ise dikkat çekti.

03.05.2024 11:48
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Fenomen çaycı kendi düğününde çay dağıttı

ŞIRNAK - Şırnak'ta düğünlerin vazgeçilmezi çaycı Nizam Enç kendi düğününde davetlilere şov yaptı. Çay dağıtma şekliyle sosyal medyada tanınan çaycının düğününe 4 bin davetli katıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan Nizam Enç isimli vatandaş yıllardır bölgede düğün ve taziyelerde binlerce insana tek başına çay dağıtmasıyla biliniyor. Düğün alanlarında koşarak çay dağıtarak geçimini sağlayan vatandaş kendi düğününde mesleğine devam etti. Esmer Enç ile dünya evine giren çaycı Nizam Enç 2 gün iki gece süren düğünde çay dağıtarak gelen davetlilerine şov yaptı. Meşhur çaycı Nizam olarak bilinen vatandaş kısa sürede sosyal medyada ünlü olunca yurt içinden binlerce insan düğününe gelerek takı taktı. Gelin ve damada takılan 500 bin liralık takının yanı sıra ilginç taraf ise damadın gelen misafirlere takım elbiseyle çay dağıtması oldu. Çaycı Nizam Enç düğününe gelen misafirlere teşekkür ederek, "Bölgede tanınan biriyim. Herkesin düğününde çay dağıtıyorum bu gün benim düğünüm ben kendi düğünümde de dağıttım. Düğünüme gelen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Damadın ağabeyi Ekrem Enç, davetlilere teşekkür ederek, "Yağmurlu bir günde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Yağmur altında halay çektik. Kardeşimize ağabeyleri olarak biz sürekli destek çıktık. Herkes tarafından sevilen biri bu yüzden kalabalık geçti. Kendi düğününde çay dağıtmak istedi ve herkese çay dağıttı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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