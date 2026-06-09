Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılında kabri ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılında kabri ziyaretçi akınına uğradı

09.06.2026 18:26  Güncelleme: 19:01
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılında Çatal Mezarlığı'ndaki kabri, sevenleri tarafından ziyaret edildi. Vatandaşlar duygularını anlatarak Zeyrek'in halkla iç içe kişiliğini ve kente bıraktığı izleri vurguladı.

Haber: Fatih Özkılınç Kamera: Akın Küçükkurt

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılında kabri boş kalmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Çatal Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, Zeyrek'in mezarı başında dua etti. Görev süresi boyunca vatandaşlarla kurduğu yakın ilişki ve kentte bıraktığı izlerle hafızalarda yer eden Zeyrek'in kabri, gün boyu ziyaret edildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine dairesindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Zeyrek, on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Çatal Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Zeyrek'in vefatının birinci yılında mezarını ziyaret eden yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na duygularını anlattı.

Kemal Aldanmaz, "Ferdi bizim evladımız gibiydi. Ferdi'yi, babasından tutun çocukluğuna kadar bilen insanlardan biriyiz. Manisa çok büyük bir değerini kaybetti. Bundan dolayı çok üzüntülüyüz. Ferdi Başkanımız gerçekten bizim için çok değerli bir insandı. Çocukluğunu bilirdik. Örneğin bir Manisa içinde gördüğü zaman yolda sarılır, 'Abim nasılsın?' diye sorardı. Manisa'ya gerçekten çok değerli hizmetler vereceğine inandığımız bir insandı. Babası da Manisa'nın değerli esnaflarından berberdi. 'Tıraşçı Ahmet' derlerdi. Şimdi yıkılan eski Köşk Sineması'nın olduğu yerde, altında dükkanları vardı onların. Manisa'nın değerli insanlarıydılar ve onları yitirdik. Ferdi çocukla çocuk olan, büyükle büyük olan biriydi. Yeri geldiği zaman çok güzel şakalar yapabilen ama verdiği sözü de kesinlikle unutmayan bir insandı. Ne derse de o sözü yerine getirirdi. Manisa dolmuşlarında 'Bu şehir bir kişi miydi, kaybettik bu şehir bomboş kaldı' yazıyor. Düşünürseniz ne kadar değerli bir insan olduğunu kestirebilirsiniz. Çocukla çocuk olurdu, düğünde eğlenmesini bilirdi ama iş zamanı geldiğinde de sorumluluğunu en iyi bilen insanlardan biriydi" dedi.

Gülümser Aldanmaz ise, "Manisa gerçekten çok büyük bir değerini kaybetti. Çok sevdiğimiz bir kişiydi. Bizim çocuğumuz gibiydi. Onun için gerçekten çok üzgünüz hala. Mezarı başında gözlerimiz doldu. Çok güzel insandı. Gerçekten çok büyük bir değer kaybettik" ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek'le 44 yıllık tanışıklığı olduğunu belirten Özgür Gürşin de, "Ferdi Zeyrek'le 44 yıllık bir geçmişimiz var. Aynı sokakta büyüdük. Yeri doldurulamayacak, kalbi insan sevgisiyle dolu, emeğe ve insana saygılı, Atatürkçü, laik ve modern bir insandı. Yeri doldurulamayacak bir değerimizi kaybettik. Biz sürekli onu konuşuyoruz. Hala annesiyle aynı sokakta oturuyoruz. Ailemizde hala sözü geçiyor. Televizyonda görüyoruz, çarşıda gezerken bir resmine denk geliyoruz. Ülkenin böyle insanlara ihtiyacı var aslında. Böyle yöneticilere, böyle sıradan insanlara ihtiyacı var. Halka dokunabilen, dürüst, halkın arasına karışabilen, emeğe saygılı liderlere ihtiyacımız var bizim. O bunun güzel örneğini verdi. Belki kısa bir süre belediye başkanlığı yaptı ama uzun yıllar hatıralarda kalacak bir insan oldu. Yattığı yer cennet olsun, mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.

Zeyrek'in son yolculuğuna on binlerce kişinin katılmasını da değerlendiren Gürşin, "Halktan bir insandı. Sade bir vatandaş gibi halkın arasında gezebiliyordu. Hiçbir zaman şımarmadı, halktan kopmadı. Cana yakın, sevgi dolu bir insandı. Bu sayede başardı. Çünkü halkın böyle insanlara ihtiyacı var. Bu tip insanlar halkın arasına karıştığında halk onları hemen omuzluyor, kucaklıyor. Bu kişiliği sayesinde başardı. Bu yapmacık tavırlarla olacak bir iş değil. 'Hadi ben ineyim de halkla kaynaşayım' diyerek başaramazsınız. Kişiliğiyle başardı. Gönüllerde hem acı bıraktı hem de iz bıraktı" ifadelerini kullandı.

Gölmarmara ilçesinden gelen Mine Akay da, "Çok kıymetli bir insandı. Çok kısa tanıdık ama çok kıymetliydi. Allah rahmet eylesin. Rabbim onu bize çok sevdi ki çok çabuk aldı bizden. Kendisi herkesi seviyordu. O sevgiyi insanlara dağıttı. Şimdi dağıttığı sevgiyi topluyor. Çok mükemmel bir insandı. Tebessümüyle bile insanlara kendini sevdiriyordu. Ben buralıyım, daha önce burada oturuyordum. 10 seneden beri Gölmarmara'da oturuyorum. Bugün Ferdi Başkan için geldim. Gerçekten çok acı verici. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Keşke onun gibilerden birisi daha gelse. Öyle bir mucize olsa" dedi.

Filiz Beylik isimli yurttaş ise, "Kendisini hiç yakından görmedim ama çok değerli birisiydi. Biz böyle dayanamıyoruz, Allah ailesine sabırlar versin. Kendisini aileden birisi gibi gördüğümüz için, böyle bir duygu olduğu için bugün buraya geldik. Çok değerli birisiydi. Konuşmalarından, insanlara olan sıcaklığından, gördüğümüz kadarıyla her yönüyle; yediden yetmişe herkese sevgisini katmıştı" diye konuştu.

Metin Sarıdoğan da, "Manisa için siyaset üstü bir insandı. Sanki 15 aylık bir sürede başkanlık yaptı ama o 15 aylık süre rüya gibi geçti. Duygularımı ifade etmek çok zorlanıyorum. Bir daha Manisa böyle bir insanla karşılaşır mı? Belki ayda yılda bir gelir, belki yüzyılda bir gelir. Çok değerli bir insandı bizim için. Ara ara kendisini çok özlediğim oluyor. Açıkçası ben Manisalı değilim, Kütahyalıyım. Manisalı olmamama rağmen Ferdi Başkan kendisini bu kadar sevdiren bir insandı. Çok değerli bir siyasetçiydi. Çok erken aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ferdi Zeyrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılında kabri ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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