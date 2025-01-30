Ferdi Zeyrek: "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Yangın, Deprem, Kaçak Yapılaşmalarla İlgili Bir Ekip Oluşturduk"

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Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından yangın, deprem ve kaçak yapılaşmalarla ilgili bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Kendi binalarımızı ve kamu binaları ve bize bağlı tüm binaları sadece yangın değil, depreme yönelik veya kaçak yapılaşma varsa onlara yönelik bunların hepsinin tespitlerini yapıyoruz" dedi.

Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı (SODEMBEK), CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında düzenlendi. Toplantıya, CHP'li büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası hakkında konuşan Zeyrek, şunları söyledi:

"Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine gerçekten sabır diliyorum. Tatil niyetiyle evden çıkanların tabutla tekrar evlerine dönmesi gerçekten çok acı bir olay. Ama burada hem biz belediyeler olarak üzerimize neler düştüğünü bir kere önümüze koymak zorundayız. Çünkü bir felaket yaşandıktan sonra, onun sorumlusunu aramak bu işin en basit yöntemi. Öncelikle felaketleri önden görüp bunların önlemlerini ve tedbirlerini almak gerekiyor. Bolu'daki yangında da biliyorsunuz turizm bölgesinde, Turizm Bakanlığımıza bağlı olan bir otelde çıkan bir yangındı. Ama maalesef Bakanlığımız gerekli önlemleri almadığını da görüyoruz bu konuda. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bununla ilgili bir ekibi hemen oluşturduk ve öncelikle kendi binalarımızı ve kamu binaları ve bize bağlı olan tüm binaları şu anda sadece yangın değil, depreme yönelik veya kaçak yapılaşma varsa onlara yönelik bunların hepsinin tespitlerini yapıyoruz. Çünkü bu felaketler evet her zaman kapımızda, bunları önceden öngörüp önlemlerini almak ve vatandaşlarımızın hayatını bu konuda kolaylaştırmak bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. Çok üzücü bir olay. Umarım bir daha hiçbir zaman yaşanmaz. Ama yaşanmaması için de biz de yerel yöneticiler olarak elimizden gelen tüm çabayı göstermek zorundayız."

"Kentsel dönüşüm konusunda kollarımızı sıvadık. Bakan Kurum'a yetki ve projelerimizin oynaylanması talebimizi ilettik"

Zeyrek, dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin olarak ise şöyle konuştu:

"Manisa'mızın çok majör sorunları var. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğim gibi, aslında bir felaketin olmadan önce onu öngörebilmek. Manisamız bildiğiniz gibi deprem bölgesinde ve çok ciddi fay hatlarının olduğu bir bölgede. Evet, bu deprem felaketi bir gün Manisa'yı vuracak. Biz de bunları önceden öngörüp riskli alan ilan edilen Laleli ve Mesir Mahallesi var Manisa'nın tam ortasında. Bu mahallenin dönüşümü konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak kollarımızı sıvadık. Bununla ilgili Bakanlıktan yetki ve projelerimizin bir an önce onaylanmasını istiyorduk ve Bakan'a bu taleplerimizi ilettik. Şu anda kendileri tekrardan projeleri inceliyorlar. Umarım en kısa sürede dönerler. Çünkü maalesef Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin özelinde söyleyebilirim. Bizim bu taleplerimiz çok gecikiyor. Dokuz aydır cevap alınmayan yazılarımız vardı. Bakanımıza bunları ilettik. Kendisi de bir an önce bunların cevaplanması konusunda alt birimlerine talimatlarını verdiler.

"Bir olay olduğunda, 'Biz bunun önlemini önceden almıştık' deyip sizlerin karşısına çıkmak istiyorum"

Manisa'da da yarın bir gün olabilecek bir doğal afetle üzülmek istemiyorum ve şehrimde yaşayan insanları üzmek istemiyorum. Ben bunları öngörüyorum ve Bakanımıza bunların hepsini tek tek dile getirdim. Bakanımız ilgileneceklerini, ilgili genel müdürlüğüne talimatı verdiklerini ve şehir plancımızı davet edip önümüzdeki hafta sunum istediğini belirtti. Umarım bu süreç çok kısa sürer ve bir an önce Manisa'daki kentsel dönüşümü sağlayabiliriz. Çünkü dirençli kentler için bir yola çıkmıştık. Bir olay olduktan sonra 'O onu yaptı, bu bu yazıyı getirdi...' Bunlarla medya karşısına çıkmak değil, bir olay olduğunda, 'Evet, biz bunun önlemini önceden almıştık' deyip ben sizlerin karşısına çıkmak istiyorum. Bunları öngörüyorum. Bunların simülasyonlarını yapıyoruz. Bunların denemelerini yapıyoruz ve bunun teknolojik altyapısını hazırlıyoruz.

"Manisa'da bir doğal afet olduğunda artık internet kesilmeyecek"

Manisa'da bir doğal afet olduğunda artık internet kesilmeyecek. 65 tane farklı noktada uydu internetiyle ve gezici internet aracımızla artık biz interneti tamamen sağlayabileceğiz. 11 Şubat'ta yapacağımız bir lansmanla Manisa için acil uygulamasını ve Manisa Super App'in altındaki tüm uygulamaları vatandaşlarımıza sunuyor olacağız. Bir deprem anında telefonunuz yanınızda olmasa bile sesli bir şekilde bizim uygulamamız sayesinde 'Ben hayattayım' diyerek konumunuzu tüm kurtarma birimlerine ileten ve noktasal olarak gelip orada size bulan bir uygulamadan bahsediyorum. Bunun gibi felaketlere karşı birçok altyapı, özellikle teknoloji altyapılarının hepsini hasılız ve bunların hazırlıklarını yaptık. Bakana da bunları anlattım. Bakan'ın bir an önce onaylamasını bekliyorum. Bu projelerimiz onaylandıktan sonra da fiziki olarak da kentsel dönüşümü Manisa'da gerçekleştirmek istiyorum."