Deniz panik anları! Feribottan atlayarak intihar girişiminde bulundu


23.08.2025 23:10

Eskihisar seferindeki feribotta bir kadın denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Diğer yolculardan biri hemen suya atlayarak kadını can simidiyle kurtardı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskihisar seferini yapan feribotta bulunan S.K. (35) isimli kadın, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ardından suya atlayan bir yolcu ise can simidiyle kadını kurtardı. Olay anı bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova'dan Eskihisar seferine yapmak üzere saat 19.00 sıralarında hareket eden feribotta intihar girişimi yaşandı. İddiaya göre S.K. (35) isimli kadın, diğer yolcuların gözü önünde feribotta denize atladı.

FERİBOTTAN ATLADI, SON ANDA KURTARILDI

Kadının atladığını fark eden bir yolcu ise hemen arkasından suya atladı. Feribot hızını keserek durdu. Suya atlayan yolcu, denize atılan can simidiyle kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan kadın ile diğer yolcu sudan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

KURTARILMA ANLARI KAMERALARDA

Ekipler tarafından karaya çıkartılan kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

22:07
Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
20:33
Memur-Sen, Hakem Kurulu’na üye gönderecek
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek
