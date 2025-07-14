Ferizli'de Tarım Aracı Devrildi, 2 Yaralı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gölkent Mahallesi Büyükdüz mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile eşi G.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ekibi sevk edildi.

Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çift, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.