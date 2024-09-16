Fethi Ekici Nallıhan\'da Defnedildi

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 1980-1984 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve dün vefat eden Fethi Ekici'nin (83) cenazesi, Nallıhan'da toprağa verildi.

Ekici için Nallıhan Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Ekici'nin Nallıhan'a çok hizmetler yaptığını belirtti.

Ekici'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Güngör, onun örnek bir insan olarak yaşadığını kaydetti.

Ekici'nin cenazesi, Nasuh Paşa Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nallıhan Mezarlığı'nda defnedildi.