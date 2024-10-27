Fethiye Açıklarında 21 Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor yatta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan motor yatta 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Motor yattaki 6 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.