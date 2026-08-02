Fethiye Açıklarında Tıbbi Tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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