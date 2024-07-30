Fethiye Belediyesi, su kaplumbağalarını ölüme terk etti - Son Dakika
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Fethiye Belediyesi, su kaplumbağalarını ölüme terk etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan yol inşaatı sonucunda göl ve derede yaşayan yüzlerce su kaplumbağası ölüme terk edildi. Mahalle sakinleri Fethiye Belediyesi'ni göreve çağırdı.

30.07.2024 22:11
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Fethiye Belediyesi, su kaplumbağalarını ölüme terk etti

Yol yapmak için derenin gölle bağlantısını kestiler

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde göl ve derede yaşayan yüzlerce su kaplumbağası iddiaya göre bölgede yapılan inşaatın ardından yeni yapılan yol ile dere tarafında ölüme terk edilirken, kaplumbağalar gölle bağı kalmayan derede mahsur kaldı. Mahalle sakinleri Fethiye Belediyesi'ne seslenerek, "Hiç mi denetim yapmadınız ?" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi, Koca Çalış Mevki, Ahmet Gazi Türbesi arkasında bulunan 118 sokakta yaşayan yüzlerce su kaplumbağası yeni yapılan yol ile ölüme terk edildi. Sazlıkların arasına yapılan inşaat ve yolla birlikte göl ve derede yaşayan su kaplumbağaları dere tarafında mahsur kaldı. Derenin üzerine köprü veya büz yardımıyla yol yapılması gerekirken, dere taşlarla dolduruldu. Hal böyle olunca dere kısmı kısmen susuz kaldı. Su kaplumbağalarının ise göle ulaşımı tamamen kapandı.

Mahalle sakinlerinden Buket Özcan ve ailesi her gün kaplumbağaları beslemek için geldiklerini ifade ederek, "Bu yolar yapılırken yüzlercesi de ölmüştür. Biz bu derelerin eskisi gibi açılmasını istiyoruz ya da yola köprü yapabilirler. Mutlaka kaplumbağaların büyük göle erişimi olması gerekiyor" dedi.

"Bu dereyi kim kapattıysa tekrar açacak"

Mahalle sakinlerinden Buket Özcan, "Çalış Mevkii'ndeki su kaplumbağaları için geldik. Eskiden bulunduğumuz alan komple göldü ama 1 sene içinde zapt edildi. İnşaatın yapılmasıyla dere tamamen kapanmış ve su kaplumbağaları da mahsur kalmış. Büyük göle derenin hiçbir bağı kalmamış. Yüzlerce su kaplumbağası ölüme terk edildi. Bu yollar yapılırken yüzlercesi de ölmüştür. Biz bu derelerin eskisi gibi açılmasını istiyoruz ya da yola köprü yapabilirler. Mutlaka kaplumbağaların büyük göle erişimi olması gerekiyor. Yabancı turistler ve bizler su kaplumbağalarını besliyoruz ama çözüm değil. Açlıktan yola çıkıyorlar ve araba eziyor. Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Bu dereyi kim kapattıysa tekrar açacak. Fethiye Belediyesi'ne de sesleniyorum. Hiç mi denetim yapmadınız? Bu derede hayvan yaşamı olduğunu herkes biliyor ama kimse ilgilenmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fethiye Belediyesi, su kaplumbağalarını ölüme terk etti - Son Dakika

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