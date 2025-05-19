Fethiye'de 19 Mayıs Kutlamaları

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı deniz altında dalgıçlar tarafından, dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde ise dev bayrak açılarak karada kutlandı.Fethiye'deki bir dalış okulu dalgıçları Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran ve Berkay Çetin, 'Sarıyarlar' koyu açıklarında gerçekleştirdikleri özel dalışla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizin derinliklerinde kutladı. Balıkadamlar, su altında Türk bayraklarıyla 'tören geçişi' yaptı.Öte yandan, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kumburnu Plajı'nda da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında üzerinde Atatürk portresi bulunan 'Cumhuriyet fazilettir' yazılı dev Türk bayrağı açıldı. Sahile serilen dev bayrak dron ile havadan görüntülendi.

Haber: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),