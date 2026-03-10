Fethiye\'de 19 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 19 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçlarından aranan İ.O.Ö'nün kentte olduğunu belirledi.

Hakkında 19 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kargı Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.