Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu.
Menteşeoğlu Mahallesi'nde oğulları A.K.K'nin yatağında olmadığını fark eden aile, çocuklarını havuzda buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de 2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu - Son Dakika
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