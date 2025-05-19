Fethiye\'de 3 Şüpheli Tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin, bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.S., H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),
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