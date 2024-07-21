Fethiye'de 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İlçede operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi, Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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