Fethiye'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan takip sonucu lastik bot ile kara üzerinde 14'ü çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.