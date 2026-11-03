Fethiye'de ambalaj iade sistemi başladı, 8 noktada ambalaj başına 1 lira ödeniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fethiye'de ambalaj iade sistemi başladı, 8 noktada ambalaj başına 1 lira ödeniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de DOA iade sistemi uygulamaya konuldu. Belediye ile Revomat arasındaki protokolle kurulan 8 manuel noktada günlük 200 ambalaja kadar ambalaj başına 1 lira, 1 toplu alım noktasında ise 200 adedin üzerinde 50 kuruş ödeniyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) iade sistemi uygulamaya konuldu.

İlçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Revomat Geri Kazanım Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede iade makineleri faaliyete geçti.

Vatandaşların depozitolu ambalajları iade ederek geri dönüşüm sürecine katkı sağlamasını amaçlayan çalışma kapsamında, Fethiye'nin farklı mahallelerinde 8 manuel iade noktası ve 1 toplu alım noktası oluşturuldu.

Akarca, Menteşeoğlu, Esenköy, Taşyaka, Babataşı ve Karagedik mahalleleri manuel iade noktası olarak hizmet verirken, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Kaydem ise toplu alım noktası olarak faaliyet gösteriyor.

Manuel iade noktalarında kişi başına günlük 200 adet ambalaj iade edilebilirken, bu noktalarda depozitolu ambalaj başına 1 lira ödeme yapılıyor. Toplu alım noktası olan Kaydem'de ise 200 adedin üzerindeki ambalajlar kabul edilerek ambalaj başına 50 kuruş ödeme gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
FethiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
İngiliz siyasetinde deprem Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 18:27:03. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de ambalaj iade sistemi başladı, 8 noktada ambalaj başına 1 lira ödeniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android