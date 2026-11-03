Fethiye'de ambalaj iade sistemi başladı, 8 noktada ambalaj başına 1 lira ödeniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) iade sistemi uygulamaya konuldu.

İlçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Revomat Geri Kazanım Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede iade makineleri faaliyete geçti.

Vatandaşların depozitolu ambalajları iade ederek geri dönüşüm sürecine katkı sağlamasını amaçlayan çalışma kapsamında, Fethiye'nin farklı mahallelerinde 8 manuel iade noktası ve 1 toplu alım noktası oluşturuldu.

Akarca, Menteşeoğlu, Esenköy, Taşyaka, Babataşı ve Karagedik mahalleleri manuel iade noktası olarak hizmet verirken, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Kaydem ise toplu alım noktası olarak faaliyet gösteriyor.

Manuel iade noktalarında kişi başına günlük 200 adet ambalaj iade edilebilirken, bu noktalarda depozitolu ambalaj başına 1 lira ödeme yapılıyor. Toplu alım noktası olan Kaydem'de ise 200 adedin üzerindeki ambalajlar kabul edilerek ambalaj başına 50 kuruş ödeme gerçekleştiriliyor.