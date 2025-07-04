Fethiye'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Fethiye'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Fethiye\'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
04.07.2025 15:30
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Fethiye'de Yeşilüzümlü ve İncirköy mahallelerinde asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yeşilüzümlü ve İncirköy mahallelerinde asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, çalışmanın Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce yürütüldüğünü bildirdi.

Yol yapım çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydeden Karaca, "Üzümlü ve İncirköy mahallelerimizde vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. İlçemizdeki 41 mahallemizde önceden planladığımız şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Asfalt Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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