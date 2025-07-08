Muğla'nın Fethiye ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, belediye önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Belediye Başkan Vekili Derya Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, etkinliğe katılarak aşure dağıttı.
Bolelli, belediyenin aşevinde özenle hazırlanan aşureyi vatandaşa ikram ettiklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Aşure İkramı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?