Fethiye\'de Atık Toplama Zorunluluğu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni yapılara, kendi parsel sınırları içinde atık toplama ekipmanları yerleştirilmesi zorunlu hale getirildi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği uygulama kapsamında, yeni yapılara kendi parsel sınırları içinde atık toplama ekipmanları yerleştirilmesinin zorunlu hale getirildiği, böylece her evin kendi atık toplama alanın olacağı belirtildi.

Yeni yapılaşma sürecinde olan parsellerde ambalaj atıkları ve evsel atıkların ayrı sistemlerde, belirlenen standartlar çerçevesinde toplanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sıfır Atık Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre hazırlanan bu standartlara uyum sağlanması gerekiyor. Uygulama kapsamında konteynerlere QR kodlar da monte edilerek her bir yapıdaki sistem sahiplendiriliyor. Böylece kullanıcılar, yalnızca kendilerine tanımlı olan konteynerlere atıklarını bırakabilecek. Uygulamayla çevre bilincinin artırılması, geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesi ve karbon salınımının azaltılması hedefleniyor. Eylül 2024 itibarıyla gerekli altyapı ve bilgilendirme çalışmalarını tamamlayan belediye, yeni yapı ruhsatı alan yerlerde bu sistemi aktif hale getirdi. Konteyner ve geçici depolama alanı sayıları ise yapıdaki hane sayısına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin 1 ila 6 hane arası yapılar için biri evsel, biri ambalaj olmak üzere iki ayrı 770 litrelik plastik konteyner yeterli olurken, 20 haneyi aşan yapılar için 'Atık Geçici Depolama Alanı' kurulması gerekiyor."

Açıklamada, vatandaşların yeni sistemle ilgili daha fazla bilgiye Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden ulaşabilecekleri bildirildi.