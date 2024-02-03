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Fethiye'de beton mikseri çarptı, yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de beton mikseri çarptı, yaya ağır yaralandı

Fethiye\'de beton mikseri çarptı, yaya ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, B.B. idaresindeki beton mikseri, Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde yaya Ecenur Götür'e çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Götür ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

03.02.2024 23:59
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya ağır yaralandı.

B.B. idaresindeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde, yaya Ecenur Götür'e (21) çarptı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen Götür yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Götür'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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