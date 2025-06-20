Fethiye\'de Bıçaklı Cinayet

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Ömer Bayram Fidan (23), bıçaklanmış halde arkadaşı B.E.B.'nin evinde ölü bulundu. Polis , cinayet şüphelisi olarak B.E.B.'yi arıyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Bayram Fidan, arkadaşı B.E.B.'nin evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fidan'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, cinayet şüphelisi olarak arkadaşı B.E.B.'nin bulunması için çalışma başlattı.