Fethiye\'de çıkan kavgada 13 kişi yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, bir kişinin taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit etti öne sürüldü.

Bu sırada eğlence mekanında çalıştığı ileri sürülen kişi ve arkadaşları ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silah, cam şişe ve taşların kullanıldığı olayda 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişi, eğlence mekanının kapatılmasıyla dağıldı.

Olayda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Kavga öncesi bir kişinin taksi durağına gelerek silah çıkarması ve yaşanan gerginlik güvenlik kamerasınca görüntülendi.