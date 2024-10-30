Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Fethiye'de renkli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Konvoyu ve yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, ellerindeki bayraklarla cadde ve sokakları doldurdu. Etkinlikler, konserlerle devam etti.

30.10.2024 14:10
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(MUĞLA)- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Fethiye'de renkli görüntülere sahne oldu. Fethiye Belediyesi'nin öncülüğüyle gerçekleştirilen "Cumhuriyet Konvoyu"na yüzlerce araçla beraber traktörler de katıldı. Konvoyun ardından düzenlenen "Cumhuriyet Yürüyüşü"nde ise binlerce yurttaş ellerindeki bayraklarla cadde ve sokakları kırmızı beyaza bürüdü.

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşku dolu anlara sahne oldu. Sabah saatlerindeki resmi törenlerin ve şehir stadyumundaki etkinliklerin ardından ilçedeki tekne kaptanları tarafından limandan Çalış'a kadar tekne konvoyu yapıldı. Aynı zamanda TCG Burakreis Denizaltısı ve TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu, Fethiye iskelesinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhuriyet Konvoyu ve yürüyüşe büyük katılım

Yüzlerce aracın katıldığı "Cumhuriyet Konvoyu", Çiftlik Mahallesi çevreyolu kavşağından başladı. Belediye Başkanı Alim Karaca, Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit de üstü açık bir araçla konvoyda yer aldı. Yüzlerce araçlık konvoy, ilçenin çeşitli mahallelerinde tur attı. Araçlarını Türk bayrağı ile donatan vatandaşlara, motor grupları da eşlik etti. Salı Pazarı'nda sona eren Cumhuriyet Konvoyu'nun ardından Özgecan Anıtı'na geçildi. Özgecan Anıtı'ndan başlayan "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne ise binlerce kişi katıldı. Fethiye kordondan yürüyüşü gerçekleştiren vatandaşlar "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları attı.

Beşkaza Meydanı'nda Cumhuriyet şarkıları

"Cumhuriyet Yürüyüşü", Beşkaza Meydanı'nda sona erdi. Ardından, Fethiye Kent Orkestrası ile Adem Kazan ve Ali Tunç Cumhuriyet şarkılarını söylemek için sahneye çıktı. Meydanı dolduran binlerce kişi, şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Sanatçılara çiçeklerini Belediye Meclisi üyeleri Ali Özgür Kullukçu ile Bülent Uysal takdim etti. Adem Kazan ve Ali Tunç'un ardından Kurtalan Ekspres sahne aldı. Ünlü Anadolu rock grubu, Barış Manço başta olmak üzere birçok şarkıyı meydanı dolduran binler için söyledi.

"Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızı büyük bir coşkuyla tamamlıyoruz"

Sanatçılara çiçek takdim eden Belediye Başkanı Alim Karaca, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızı büyük bir coşkuyla tamamlıyoruz. Festivallerde ve konserlerde bir arada olmaya devam edeceğiz. Bize unutulmaz anlar yaşatan, geçmişi yad etmemizi sağlayan Kurtalan Ekspres'e ve belediye sanatçılarımız Adem Kazan ile Ali Tunç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Cesur pedallar Atatür'ün huzurunda

Öte yandan, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre temizliğine dikkat çekmek için geçen çarşamba sabahı Fethiye'den Ankara'ya doğru 640 kilometrelik bir yolculuğa çıkan Belediye ekipleri, Cumhuriyet Bayramı'nda 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı.

Cesur pedallar, Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e projenin amacını anlattı. Daha sonra Anıtkabir'e çıkan 3 kişilik ekip, projeyi tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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