Fethiye'de Eşine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Fethiye'de Eşine Silahlı Saldırı

Fethiye\'de Eşine Silahlı Saldırı
18.06.2026 17:42
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Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice'yi vurarak yaraladı. Dava ertelendi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı (43) bacaklarından vuran tutuklu sanık Veli Katrancı (46), yargılandığı davada, "Yanına gittiğimde bana küfretti, ben de dayanamadım arabadan av tüfeğini aldım. İş yerinin içerisine kaçtı. İçeride tam olarak ne oldu, hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı iş yerinde av tüfeği ile vurdu. Ağır yaralanan Katrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Hatice Katrancı'nın sol bacağı diz altından ampute edilirken, diğer bacağının kurtarılması için tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Veli Katrancı, tutuklandı. Soruşturmanın ardından Katrancı hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

'AYAKLARINA DOĞRU ATEŞ ETTİM'

Davanın ilk duruşması bugün Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Veli Katrancı, taraf avukatları, tanıklar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Hatice Katrancı ise tedavisi devam ettiği için katılmadı. Yaklaşık 5 saat süren duruşmada Veli Katrancı, eşinin kendisini terk ettiğini iddia ederek "O gün, onun bulunduğu mekanı öğrendim. Kendisiyle konuşmak için gittim. Çiftçilik yaptığım için sürekli av tüfeği arabada olur. Yanına gittiğimde bana küfretti, ben de dayanamadım arabadan av tüfeğini aldım. İş yerinin içerisine kaçtı. İçeride tam olarak ne oldu, hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla ayaklarına doğru ateş ettim, kendisinin yere düştüğünü gördüm. Ardından da çıkıp karakola gidip, teslim oldum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, 11 tanık da dinlendi. Ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Daha sonra, mahkeme heyeti, ara kararını açıklayıp dosyadaki mevcut delil durumu ve yargılama sürecini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Eşine Silahlı Saldırı - Son Dakika

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