Fethiye\'de FETÖ Firarisi Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E, Fethiye'de yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
